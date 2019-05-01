"زمن المراقبة في صمت انتهى".. "فيسبوك" سيخبر "الكراش" بكل شئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، أن شركة "فيسبوك" الأمريكية، بصدد إطلاق خدمة جديدة تسمى "Secret Crush" أو"المعجب السري"، والتي ستخبر الطرف الآخر أنك تراقبه وتريد الارتباط به. فإذا قال أشخاص آخرون نفس الشيء عنك، فستكون هناك مطابقة، وسيتم إخطار كلًا الشخصين.

وأضافت أن هذه الخاصية ستكون جزء من خدمة "Facebook - Dating" للمواعدة، التي تم الإعلان عنها العام الماضي، والتي تسمح للشخص برؤية أشخاص لديهم الميول نفسها ويهتمون بحضور الأحداث نفسها التي تهتم بها.

وهذه الخدمة تعمل بالفعل في كل من كولومبيا وتايلاند وكندا والأرجنتين والمكسيك وجاري توفيرها الآن في 14 دولة إضافية مثل الفلبين، وفيتنام، وسنغافورة، وماليزيا، ولاوس، والبرازيل، وبيرو، وتشيلي، وبوليفيا، وإكوادور، وباراجواي، وأوروجواي ، وجيانا ، وسورينام، والتي سيتم إضافة الخدمة الجديدة إليها.

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وقالت "فيسبوك" إن الخدمة تأتي كوسيلة للسماح للمستخدمين بالمطابقة مع أصدقائهم "الناس أخبرونا أنهم يعتقدون أن هناك فرصة لاستكشاف العلاقات الرومانسية المحتملة داخل دائرة أصدقائهم الموسعة (أصدقاء الأصدقاء)".

وعند تشغيل الخدمة، سيكون بإمكانك اختيار ما يصل إلى 9 أشخاص للتعبير عن اهتمامك بهم.

وإذا قام أي من هؤلاء بالاشتراك في خدمة المواعدة، سيتلقى إشعارا بأن شخصا ما معجب به، وإذا قام هذا الشخص بإضافة إلى قائمة "الكراش السري"، ستحدث هنا مطابقة، سيتم الكشف عن هويتكما وويصبح بإمكانكما التحدث إلى بعضكما البعض.

ولكن إذا كنت تريد التعبير عن إعجابك لأي شخص وليس لديه قائمة بالـ "secret crushes" ولم يضيفك إليها، لن يعرف بأنك معجب به.