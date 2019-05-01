هل تناول الخضروات كافٍ لصحة أجسامنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تُعد الخضروات أحد أهم العناصر الغذائية اللازمة للجسم، التي تمده بالطاقة، وينصح بتناولها يومياً بكميات كافية، لما تحتويه من مغذيات تساعد جسم الإنسان على استمرارية الوظائف الحيوية المختلفة، ولكن هل هي كافية لتناولها فقط يوميًا؟

تشير كثير من الأبحاث إلى أن عدم تناول الخضروات يعرضك إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب، والسكري، وبعض أنواع السرطان، ويعتقد الباحثون أن الخضراوات تحمي الخلايا من تلف الحمض النووي، كما أنها تحارب المواد المسببة للسرطان.

وتقلل من الالتهابات في الجسم، وهذا هو السبب في أن تناولهم الآن يمكن أن يحميك لمدة سنوات من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تصيبك، وقد يؤدي عدم تناول الخضروات، إلى فقدان المناعة بعض الشئ، ومن ثم زيادة عدد نزلات البرد كل عام- وفق ما نشره موقع "Dailymedical".

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كما ينصح استبدال بعض أنواع الخضروات بإضافة المزيد من الفاكهة إلى النظام الغذائي بالإضافة إلى تناول الحبوب الكاملة، حتى لا تشعر بالملل من تناول الخضروات فقط.

ولكن حذر العلماء أيضًا من الإفراط في تناول الخضروات، فقد يعرضك ذلك لمخاطر صحية شديدة، خاصة الغنية (بالبيتا كاروتين) منها مثل الجزر والكوسا، فيمكن أن يسبب حالة تعرف باسم(الكاروتين الدم)، وهي حالة تصبغ الجلد باللون الأصفر نتيجة لزيادة نسبة الكاروتين فى الدم.

وما خلصت إليه الأبحاث العلمية أنه من الصعب أن يكتفي جسم الإنسان فقط بتناول الخضروات لأنه يحتاج إلى جميع العناصر الغذائية بكميات متفاوتة لتوفير الطاقة اللازمة، وأكد الأطباء واختصاصيو التغذية على ضرورة تناول الخضروات يومياً بكميات لا تقل عن 400 جرام.