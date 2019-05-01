مع اقتراب شهر رمضان .. فوائد مذهلة للقراصيا والمشمشية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: تعتبر الفواكه المجففة من الأطعمة التي يشتهر بها شهر رمضان المبارك، مثل القراصيا، والتين، والمشمشمية، والزبيب، والتي تدخل في تحضير مشروب الياميش، التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها بعد وجبة الإفطار. لمزيد عن فوائد القراصيا والمشمشية.. اضغط هنا

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