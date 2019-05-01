طريقة عمل بروفترول

البروفترول من الحلوى الخفيفة التي يحبها الأطفال، نظرا لسهولة هضمها وتزينها بالشوكولاتة والفواكه التي تجذبهم إليها، ومن الممكن حشوها بالكريمات المالحة كالجبنة، فنقدم لك طريقة عمل البروفترول.

المكونات

1/2 كوب حليب

1/2 كوب ماء

1/2 كوب زبدة

رشة سكر

رشة ملح

كوب دقيق

5 بيض

بياض بيضة

مكونات الكريمة

200 مللي لبن

200 مللي كريمة

5 صفار بيض

عود فانيليا

80 جراما سكر

25 جرام دقيق

25 جرام نشا

125 جرام زبدة

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الطريقة

يسخن الحليب مع الماء ويذوب فيه السكر والملح والزبدة.

يضاف الدقيق تدريجيا، وتقلب حتى تصبح عجينة وترفع على النار.

بعد أن تبرد العجينة يضاف إليها البيض مع التقليب المستمر.

يشكل العجين بالشكل المفضل سواء أسطوانيا أو دائريا، في صينية مدهونة زيت ومبطنة بالدقيق.

يدهن سطح العجين ببياض البيض، ويدخل الفرن على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة.

تجهز الكريمة بمزج الحليب والكريمة على النار.

يمزج بياض البيض والسكر والفانيليا، حتى يصبح المزيج كريميا.

يضاف الدقيق والنشا للمزيج السابق ثم يضاف إليها مزيج الحليب.

بعد التأكد من المزج يرجع مرة أخرى على النار، مع الاستمرار في التقليب.

بعد التأكد من النضج يغطى المزيج حتى يبرد ثم يضاف إليه الزبد ويقلب جيدا.

يقطع البروفترول نصفين ويحشى بالكريمة وتقدم بعد التزيين.

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