تعتبر احتمالات الإصابة من سرطان البنكرياس ضئيلة للغاية، فيميل إلى التفشي بسرعة فائقة، ومن أعراض سرطان البنكرياس كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

آلام أعلى البطن يمتد إلى الظهر.

فقدان الشهية.

الشعور بالاكتئاب.

فقدان الوزن.

السكري.

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تجلط الدم.

الشعور بالإرهاق.

اصفرار البشرة.

وبياض العينين.

ويحدث سرطان البنكرياس عندما تصاب الخلايا بطفرات في حمضها النووي، تتسبب الطفرات في نمو الخلايا بشكل لا يمكن التحكم فيه، يمكن أن تؤدي هذه الخلايا المتراكمة إلى تكوين ورم. ينتشر سرطان البنكرياس غير المعالج إلى الأعضاء القريبة والأوعية الدموية.

ومن العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس، التدخين والسمنة المفرطة، تاريخ عائلى ينذر باحتمالية الإصابة بالمرض.

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