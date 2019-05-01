يُعاني كثير من الأشخاص من ظهور بقع بيضاء سميكة داخل تجويف الفم، والتي يتعرض لها بصفة خاصة كبار السن والأطفال، وتظهر بشكل كبير عليهم أثناء تناول الطعام والشراب، وهي عدوى شائعة تحدث في فم الأطفال، وتكون بسبب الفطريات، مثل الخميرة والمبيضات، تعرف بفطريات الفم.

وقدم الموقع الهندي BOLD SKy، طرق علاج فطريات الفم عند الأطفال الصغار بصفة خاصة.

علاج فطريات الفم عند الأطفال

- بالأدوية

قبل العلاج يجب أن يقوم الطبيب بتشخيص المرض والتأكد من أنه عدوى القلاع الفموي، ومن ثم يصف العلاج المناسب، ويمكن علاج فطريات الفم عند الاطفال باستخدام الأدوية الآتية:

- فلوكونازول، وهو دواء مضاد للفطريات عن طريق الفم.

- كلوتيمازول، يقوم الطبيب بوصف شكل معين من هذا الدواء المضاد للفطريات، ويُترك في الفم حتى يذوب.

- نيستاتين، وهو غسول للفم مضاد للفطريات يتم تحريكه حول الفم وبلعه، ولكن إذا كان الطفل رضيعاً يُمسح الدواء في الفم.

- يتراكونازول، يُستخدم هذا الدواء المضاد للفطريات للأشخاص الذين يقاومون العلاجات الأولية، أو الذين لديهم فيروس نقص المناعة البشرية.

- العلاج بالطرق المنزلية

- تفريش أسنان الطفل بفرشاة أسنان ناعمة لتجنب كشط الآفات، واستبدال فرشاة الأسنان في نهاية العلاج.

Advertisements

- تنظيف الأسنان والفم بشكل صحيح.

- عدم استخدام غسول الفم أو بخاخ الفم مع شخص آخر.

- استخدام مزيج من الماء المالح لشطف الفم، لعمل ماء مالح، اخلطي 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من الملح في 8 أونصات من الماء الدافئ.

- تناول الزبادي غير المحلى للمساعدة في استعادة والحفاظ على مستويات صحية من البكتيريا الجيدة.

​