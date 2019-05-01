أضرار الحجامة

"الحجامة" من الوسائل العلاجية البسيطة، التي تعتمد على وضع سائل قابل للاشتعال داخل كأس زجاجي، ووضعها مباشرًا على موضع الألم بالجسد، ما يؤدي إلى التصاق الكأس بالجلد، نتيجة شفطه، ما يؤدي إلى تجمع دموى في تلك المنطقة، يليها استخدام آلة حادة كـ"موس" لإحداث قطع صغير في الجلد .

الكثير من الرياضيين والشخصيات العامة وفئات اجتماعية متباينة بمختلف دول العالم، يعتمدون على "الحجامة"، للتخلص من الإجهاد البدني، وتخفيف آلام العظام خاصة والجسد عامة، والتخلص من السموم، إلا أنها تسبب العديد من الأضرار الجسدية.

وفيما يلي أبرز الآثار السلبية الناتجة عن استعمال الحجامة وفقًا لما نشره موقع "بي بي سي":-

ليس لها دليل علمي

أكد العديد من الأطباء، من بينهم الدكتور إدزارد إرنتس، من قسم الطب التكميلي بجامعة إكستر، أنه لا يوجد دليل طبي على فعالية "الحجامة" في العلاج، خاصة أن تلك الوسيلة لم يجرَ عليها تجارب سريرية تكشف مميزاتها وعيوبها، على حد قوله.

ومن جانبه، قال مايكل مارشال، من جميعة "جود ثكنكينغ"، أنه لا يمكن إغفال عدم وجود دليل عقلي، يبرهن على فعالية الحجامة، ما يعنى إمكانية أن يسبب استعمالها أضرارا للمريض.

Advertisements

البقع الحمراء

أوضح ديفيد كولهون، خبير عقاقير بجامعة كوليدج بأنجلترا، أن عملية "الحجامة" تؤدي إلى ضرر الجسم وترك بقع حمراء، نتيجة تدفق الدم نحو سطح الجلد، مؤكدًا أن شفط الجلد لا يؤثر على العظام، واصفًا تلك الوسيلة العلاج بـ"الخزعبلات".

الإصابة بحروق

أعلن المركز البريطاني للعلاج بالوخز، أنه يمكن الإصابة بحروق طفيفة في حالات نارية، نتيحة سخونة الكوب المستخدم في العلاج.

يشار إلى أن السباح الأمريكي مايكل فيليبس، والسباحة الصينية وانغ تشون، والممثلة جوينيث بالترو، من أبرز المشاهير الذين استخدموا العلاج بـ"الحجامة".

​