12 طريقة عمل دجاج كانتون الصيني

يعتبر الأكل الصينى، من الأطعمة المفضلة لدى بعض الأشخاص، نقدم لكم اليوم طريقة عمل دجاج كانتون الصيني، بطريقة مميزة للحصول على المذاق الرائع. المكونات كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات. ملعقة من ملح وفلفل وبصل بودر وثوم بودر، وبصل شرائح وفلفل ألوان. كوب دقيق عليه 2 ملعقة نشا. 2 ملعقة كبيرة صويا صوص. 2 ملعقة كبيرة عسل أسود. 2 ملعقة كبيرة كاتشب. 2 ملعقة كبيرة نشا. 2 كوب ماء. طريقة التحضير تتبل مكعبات الدجاج بالملح والفلفل والتوم البودر والبصل البودر والخل واللبن وتترك ساعة على الاقل. Advertisements تتبل قطع الدجاج بكوب الدقيق المخلوط بالنشا وتحمر فى الزيت. تشوح قطع البصل والفلفل الألوان وفصين الثوم فى الزيت قليلا ثم يضاف عليها قطع الدجاج المحمر. يحضر الصوص بإضافة كوبين الماء على الصويا صوص والعسل الأسود و الكاتشب والنشا وتقلب على البارد. تضاف على الدجاج والبصل حتى الغليان ونلاحظ أن القوام يغلظ مع الغليان. تغرف فى سرفيس وتقدم مع أرز أبيض أو نودلز أو مكرونة بيضا. ​

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