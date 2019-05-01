"حسناء الزمالك" بعد نقل زوجها محمد عنتر للمستشفى: "ألف سلامة عليك.. يا رب يحفظك"

أعلنت دينا الحلو، الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، عن انتقال زوجها اللاعب محمد عنتر إلى المستشفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتبت "الحلو": "ألف سلامة عليك يا عنتر.. يا رب يحفظك"، دون توضيح تفاصيل مرضه، مشيرة إلى أنه متواجد في مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد.
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، وسط عشرات التعليقات المتسائلة عن حالة لاعب الزمالك الصحية، دون رد "الحلو".
يشار إلى أن آخر مباراة شارك فيها اللاعب محمد عنتر هي مواجهة نادي الزمالك أمام نظيره المغربي "الحسنية أغادير" في 14 فبراير الماضي، التي انتهت بفوز "الفارس الأبيض" بهدف واحد مقابل لا شيء.
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