الامارات | 125 مبتكراً في «الخليجي للمخترعين» بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مبتكراً في «الخليجي للمخترعين» بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق في دبي الجمعة والسبت المقبلين الملتقى الخليجي للمخترعين، بمشاركة أكثر من 125 مخترعاً برزوا في العديد من الاختراعات بدول مجلس التعاون.

وقال أمين عام جمعية الصحافيين الإماراتية، عبدالرحمن بن عبدالله البستكي، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس، بالأمانة العام لمجلس التعاون، إن الملتقى سيتضمن ثلاث ورش عمل ومعرضاً يحفل بأكثر من 200 اختراع خليجي من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعُمان، إلى جانب مراكز اختراع إماراتية معروفة، معبّراً عن طموحه في كسر الحاجز بين المستثمرين والمخترعين في دول مجلس التعاون، ليحقق المخترعون الخليجيون (صنع في دول مجلس التعاون الخليجي). من جهته، أشار المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان، خلال مشاركته في المؤتمر، إلى أن المخترعين يحظون بالدعم والتشجيع من جميع القيادات في دول مجلس التعاون، مضيفاً أن ذلك الاهتمام تزايد في السنوات الأخيرة، مكرراً التحذير من إعلان المخترعين لابتكاراتهم قبل تسجيلهم لبراءاتها. وقال: «إن كثيراً دفع ويدفع ثمن مثل هذا الخطأ»، وتمنى أن يبادر رجال الأعمال والشركات إلى تبنّي المخترعين، ودعمهم بكل الإمكانات اللازمة، لترى ابتكاراتهم النور محمية ومتطورة.

وقال مجان: «إننا نطمح في الملتقى إلى حل مشكلة الحماية للمخترعين، وتصنيع وتسويق منتجاتهم، ونحن متفائلون بتحقيق التطلعات والتطوير ليستمر المنتج الخليجي مميزاً وقوياً دون توقف».

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خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل الملتقى.

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