الامارات | «الإمارات للشحن الجوي» تنقل تحفة عمرها 2000 عام

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للشحن الجوي» تنقل تحفة عمرها 2000 عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت «الإمارات للشحن الجوي» تمثالاً لبوذا عمره 2000 سنة من باكستان إلى سويسرا. واستمتع زوار متحف ريتبرغ في زيوريخ، بين ديسمبر ومارس الماضيين، بمشاهدة التحفة التاريخية النفيسة، قبل أن تعيدها الناقلة بأمان إلى موطنها الأصلي.

وكان متحف بيشاور في باكستان أعار تمثال غاندارا بوذا القديم لعرضه في معرض «المحطة التالية نيرفانا - نهج البوذية» في متحف ريتبرغ، وكانت تلك أول مرة ينقل فيها التمثال إلى خارج باكستان. وكان يتعين على المتحفين توخي الحذر الشديد خلال عملية تغليف وتأمين وعرض التمثال، وكذلك «الإمارات للشحن الجوي» خلال عملية النقل، لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالتمثال التاريخي الضخم.

وحرصت «الإمارات للشحن الجوي» على اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان النقل الآمن للتمثال الذي يزن 1700 كيلوغرام، ويبلغ طوله مترين. ونقل التمثال على طائرة ركاب وفق معايير منتجها الخاص بالشحنات الثمينة Emirates Valuable.

وقال مدير تطوير المنتجات في «الإمارات للشحن الجوي»، جوليوس موني: «توجب إجراءاتنا المعتادة ضرورة نقل الشحنات الثمينة في حاويات آمنة ذات أبواب معدنية، ولكن لم يكن ذلك ممكناً لتمثال ضخم بمثل هذا الحجم. وكانت الأولوية بالنسبة لنا ضمان تحميل الشحنة بعناية فائقة، لتجنب إلحاق أي ضرر بالتمثال، وبالطبع الحفاظ على هذه التحفة النفيسة آمنة طوال عملية النقل. وفي النهاية توصلنا لحل بسيط، يتمثل في وضع شريط مقاوم على الغلاف الخارجي للصندوق الخشبي، للتأكد من عدم المساس بالشحنة».

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وتعاونت «الإمارات للشحن الجوي» مع الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات و«ترانس جارد» لضمان سلاسة الفحص الأمني والمناولة والتخليص للتمثال. ونقلت الشحنة إلى وجهتها النهائية بسرعة فور وصولها إلى مطار دبي الدولي. وحرصت الناقلة، من خلال التخطيط والتنسيق الدقيقين مع مركز مراقبة الشبكة، على توقف الطائرتين، القادمة والمغادرة، بجانب بعضهما بعضاً، لتجنب أي تأخير في عملية النقل.

ونقلت «الإمارات للشحن الجوي» التمثال من بيشاور إلى زيوريخ في ديسمبر الماضي، وأعادته من زيوريخ بداية أبريل الماضي.

1700

كيلوغرام وزن التمثال الذي يبلغ طوله مترين.