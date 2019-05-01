الامارات | «ليغولاند دبي» يدعم مبادرة «تبون تقرون؟» في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليغولاند دبي» يدعم مبادرة «تبون تقرون؟» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «ليغولاند دبي»، ضمن «دبي باركس آند ريزورتس» أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، عن تعزيز روح العطاء والتكافل خلال الشهر الفضيل، من خلال سلسلة عروض خاصة بالتعاون مع مبادرة «تبون تقرون؟» الخيريّة، التي أطلقتها سموّ الشيخة شمة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان عام عام 2013.

ويستطيع الضيوف ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك زيارة متنزه «ليغولاند دبي» أو حديقة الألعاب المائية «ليغولاند ووتر بارك» لقاء 100 درهم للتذكرة الواحدة فقط، على أن يتمّ تخصيص 10% من مبيعات التذاكر لمبادرة «تبون تقرون؟». وتهدف هذه المبادرة الخيرية إلى توفير بيئة دافئة وشافية للأطفال المرضى في المستشفيات.

وقالت سموّ الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «يسعدنا أن يختار متنزه (ليغولاند دبي) للشراكة مع مبادرة (تبون تقرون؟)، من أجل توفير كتب للأطفال المرضى في مستشفيات الدولة خلال شهر رمضان الكريم. فستتيح هذه الشراكة القيّمة للعائلات التي تزور المتنزه، وهب كتبهم الخاصة مباشرةً أو كتب جديدة تساعد الأطفال المرضى على الشفاء من خلال القراءة». كما يدعو «ليغولاند دبي» العائلات ضمن إطار المبادرة إلى وهب كتب الأطفال، سواء أكانت جديدة أو كتباً قديمة عزيزة على قلبهم، عند زيارة المتنزه طوال شهر رمضان الفضيل، ووضعها في المكان المخصص لها في المدينة المصغّرة. وستجمع مبادرة «تبون تقرون؟» في نهاية الشهر الكريم الكتب كلها لتبيعها لهدف خيريّ وتوزّعها على عنابر الأطفال في مستشفيات دولة الإمارات، من أجل مساعدة المرضى الصغار على الشفاء والتحسّن. وسيحظى زوّار متنزه «ليغولاند دبي»، خلال شهر رمضان الفضيل، بفرصة التطوّع في مبادرة «تبون تقرون؟».