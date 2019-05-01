الامارات | «دبي للجودة» تختتم جائزة الإمارات للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للجودة» تختتم جائزة الإمارات للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مجموعة دبي للجودة، الدورة الـ16 لجائزة الإمارات للسيدات، تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة. وأقيم الحفل السنوي للجائزة في فندق الحبتور بالاس دبي، بحضور الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، ورئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، المهندس حسن عمر، وأعضاء مجلس الإدارة، كما حظي حفل التكريم بحضور حشد كبير من كبار شخصيات الدولة البارزين، ونخبة من سيدات ورجال الأعمال، والإعلاميين، وقدمت الحفل الإعلامية الدكتورة بروين حبيب، كونها إحدى الفائزات بجائزة الإمارات للسيدات في عام 2016.

وقام الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان،

والمهندس حسن عمر، بتكريم الرعاة الداعمين لجائزة الإمارات للسيدات من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتبع تكريم الرعاة ولجنة المحكمين والمقيّمين، تكريم 13 فائزة من المهنيات وصاحبات الأعمال الإماراتيات، والمقيمات اللاتي تم اختيارهن من قبل لجنة التحكيم والمقيّمين على أسس ومعاير محددة قائمة على المهارات القيادية، وتضمنت لجنة المحكمين كلاً من: الدكتورة مريم مطر، الدكتور عيسى القايدي، الدكتورة هدى المطروشي، والمقدم‏ صلاح المرزوقي، رئيس المقيّمين.