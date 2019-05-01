الامارات | متحف برادو يفوز بجائزة «أستروياس»

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف برادو يفوز بجائزة «أستروياس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل متحف «برادو» بمدريد على جائزة الأميرة الإسبانية «أستورياس» المرموقة في مجال الاتصالات والعلوم الإنسانية، وذلك في ذكرى مرور 200 عام على إنشائه.

وتعد الجائزة من أهم وأرفع الجوائز التي تقدم في إسبانيا، ويحصل عليها أصحاب الأعمال العلمية والثقافية والاجتماعية أو مؤسسات ذات صيت كبير تكون قدوة للعمل الإنساني.

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وقالت هيئة التحكيم في حيثيات إصدار الجائزة بمدينة أوايدو شمال إسبانيا إن متحف برادو، بعد مرور قرنين من الزمان على إنشائه، واصل تحقيق «مهمته الرفيعة للحفاظ وعرض وإثراء المجموعات والأعمال الفنية المرتبطة بشكل وثيق بتاريخ إسبانيا».

وأضافت أن المتحف يعد «أهم مؤسسة ثقافية في إسبانيا، ومن أهم قاعات عرض الأعمال الفنية في العالم». وألهمت عروض المتحف خلال 150 عاماً مضت كثيراً من الرسامين، مثل بابلو بيكاسو، وكلود مونيه، وأوجستي رينوار.