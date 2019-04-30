بدء حفل ختام مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء

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بدأت فعاليات الحفل الختامي من مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء، برئاسة ولاء رمضان، رئيسة المهرجان.
وبدأ الحفل بفقرة غنائية، ومن ثم عرض المصمم هاني الشرقاوي مجموعة من الفساتين السواريه، التي تميزت بألوان مختلفة، أبرزها الأزرق والزيتي، والأوف وايت.
كما جاء أغلبها بفتحات الساق الطويلة، وفتحات الظهر.
واختلفت الأقمشة بين الجوير، والشيفون، والستان اللامع.
الجدير بالذكر أنه تم إلغاء فعاليات اليوم الأول من المهرجان، بعدما واجه مجموعة كبيرة من الصحفيين، والفنانون أزمة في توفير مسكن خاص لهم بالفندق المستضيف لفعاليات المهرجان.
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