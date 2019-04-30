بالصور| كورتني كاردشيان تستعيد ذكريات زيارتها لمصر: أروع الرحلات في حياتي

حرصت كورتني كاردشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، على مشاركة متابعيها بمذكرات رحلتها السابقة إلى مصر في عام 2017، عبر موقعها الإلكتروني الجديد الذي أطلقته مطلع الشهر الجاري، بالإضافة إلى نشرها صورًا من رحلتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ووصفت "كورتني" رحلتها إلى مصر بأنها واحدة من أروع الرحلات في حياتها، إن لم تكن الأروع على الإطلاق، مشيرة إلى إقامتها بأحد الفنادق المطلة على نهر النيل، الذي اعتبرته موقعًا لا يصدق بسبب عراقته.

وأكدت في مذكراتها المنشورة بموقعها "Poosh"، أنها شعرت وكأنها تحلم، بعد أن توغلت داخل الهرم الأكبر بالجيزة، فيما أشارت إلى قيادتها للموتوسيكل على الرمال وبقرية صغيرة في أحد الليالي، معربة عن انبهارها بعلم المصريات.

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وكتبت "كورتني": "أنا مفتونة بعلم المصريات، لذلك أقدر معرفة المزيد عن النظريات والأساطير والخفايا أثناء وجودي هناك"، مشيرة إلى رحلاتها البحرية في منطقة الجونة بالبحر الأحمر.

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