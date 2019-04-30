عقب ضربه بـ"طفاية".. نقل مدير مهرجان الغردقة إلى المستشفى

أكدت آية عفت، إحدى أعضاء فريق التنظيم بمهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء، إصابة أحمد العباسي المدير التنفيذي للمهرجان، باشتباه ارتجاج في المخ، وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام، بحسب حديثها لـ"هن".

وكانت ولاء رمضان، رئيسة المهرجان، اعتدت على الأخير صباح اليوم، بسبب الخلافات المادية، حيث قامت "رمضان" بسبه، ما دفعه لصفعها على وجهها، لتقوم "ولاء" بالاعتداء عليه مستخدمة "مطفأة"، أمام الحضور.

ومن المقرر أن تتم فعاليات حفل ختام الدورة الأولى، من مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء، مساء اليوم، والتي تشهد مجموعة من عروض الأزياء، فضلا عن تكريم بعض الفنانين، أبرزهم، إيناس النجار، وإنجي خطاب.

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جاء ذلك بحضور لجنة التحكيم، التي تضم، رئيسة المهرجان ولاء رمضان، والمدير التنفيذي أحمد العباسي، وخبيرة العناية بالبشرة بهية المغربية.

يذكر أن اليوم الثاني من الفعاليات، شهد مسابقة لأفضل "ميكب أرتيست"، وكانت اختارت لجنة التحكيم شروت وليد للفوز بالمركز الأول، بينما فازت ندى السيد، بالمركز الثاني، أما المركز الثالث حصدته المتسابقة ياسمين راغب، البالغة من العمر 12 عاما.

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