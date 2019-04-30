ميادة تطلب الطلاق: "أنقذوني.. جوزي عليه جن وحاول يقتلني في فراش الزوجية"

"جوزي بيضربني بوحشية وحاول يقتلني في فراش الزوجية وبيقعني إن عليه جن هو السبب في أفعاله الغريبة طلقوني منه"، هكذا لخصت "ميادة.ص"، 41 عاما، ربة منزل، مأساتها مع زوجها الذي يكبرها بـ11 عاما في دعوى طلاق قدمتها أمام محكمة الأسرة ببنها.

قالت ميادة: "أنا في أوائل الأربعينيات وجوزى أكبر مني بـ11 عاما عاما وهو دائما بيضربني وبيسيء معاملتي جدا بدون سبب مع إني بحاول أكون له كل حاجة وأنا صبرت معاه كتير وبدعي إن ربنا يهديه ولكن قدرتي على التحمل نفدت".

وأضافت "ميادة" في حديثها لـ"هن"، أن "حالة زوجي العصبية ومزاجه المتقلب وتحوله دفع الكثيرين من أقاربي وأصدقائي أن يطلبوا مني منذ ظهور هذه الأعراض عليه أن أنفصل ولكني كنت أحاول الوقوف بجانبه، بالإضافة أنني كنت أريد أن أربي أبنائي بيني وبين والدهم بجانب إنني لا أعمل وليس لدي مصدر دخل يعتم عليه الأولاد في مصاريفهم".

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توضح "ميادة": "منذ عام حصلت على ميراث قديم لي فقررت أعتمد على نفسي وأصرف على أولادي منه ووضعت الأموال في البنك وعندما عرف زوجي استشاط غضبا واخذ بطاقتي الشخصية فطلبت الطلاق فرفض وانا حتى الآن لم آخذ معه حق ولا باطل حيث إنه منعني من التصرف في أموالي أو التخلص منه".

تقول ميادة: "حياتي تحولت لتعذيب وظلم وإهانة أمام الأولاد لأكتشف مؤخرا أنه مريض نفسي فهو يضربني ويسيء معاملتي ويعود ويقول أنا عليا جن وحد عامل لي عمل ومش عارفة أتصرف معه أو أتاكد من قصة الجن دي ام أنه يكذب ليداري طبعه العنيف".

وتضيف "ميادة": "لم أيأس وذهبت به لمن يقومون بفك الأعمال وطرد الجن والمشايخ حتى صرفت مبلغا ضخما دون فائدة وعندما واجهته أن هذا الأمر يستنزف أموالنا أمسك في رقبتي وأنا معه في سرير الزوجية وحاول خنقي بشدة حتى كدت أموت في يده وبمعجزة استطعت الفرار منه لأذهب لمنزل أهلي لأفاجا به يأتي إلينا ويردد معلش حضر عليا العفريت، فقال أهلي له ممكن تقتلها وتقول العفريت، طلقها فرفض، فقلت له سأذهب للمحكمة وأطلب الطلاق وأقول إنك مجنون وعليك عفريت، فرد مش هتعرفي تعملي حاجة فقررت اللجوء للمحكمة لتطلقني منه حتى أتخلص من عفاريته".

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