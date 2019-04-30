مجموعة زفاف ماركيزا لربيع وصيف 2020.. خفيفة وثلاثية الأبعاد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت المصممتان جورجينا تشابمان وكيرين كريج، دولة إسبانيا للعودة تدريجيًا إلى دائرة الأضواء، وذلك بعد اختفائهما عن الساحة منذ خريف عام 2017، وذلك بعد موجة من اتهامات الاعتداء الجنسي ضد هارفي وينشتاين، زوج تشابمان السابق، واتخذت العودة شكل عرض للأزياء لتقديم مجموعة موضة العرائس من ماركيزا، ضمن فعاليات أسبوع موضة العرائس في برشلونة.

وأقيم العرض في حدائق قصر بيدرالبيس الملكي في حي لي كورتس في برشلونة، الذي كان في يوم من الأيام مقرًا للعائلة الملكية، ويستضيف الآن متحف السيراميك ومتحف النسيج والملابس.

وخلال العرض، قدمت المصممتان تشكيلة من فساتين الزفاف والأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2020.

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وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها الثنائي حدثًا كبيرًا، سواء بالنسبة لأزياء العرائس، أو الجاهزة للارتداء منذ عدة مواسم، وهو ما يعزز مدى أهمية صناعة أزياء الزفاف بالنسبة لعلامتهما.

وكانت المجموعة نفسها بمثابة تذكير بمدى عدم ارتباط ماركيزا ببقية السوق؛ فعروس ماركيزا لا تبحث عن بدلة رجالية على الأقل ليس لحفل زفافها، بل على العكس ترغب في إظهار أنوثتها، لذلك ستبقى علامة ماركيزا دائمًا مصدرًا للفساتين الضخمة، والتطريزات المعقدة، والطابع الأنثوي، وتأتي تشكيلة ربيع 2020 غنية بالفساتين الكاملة بصور ظلية راقية، غنية بالزينة كالبتلات ثلاثية الأبعاد، وتطريزات الكريستال، وربطات البو العملاقة، وورود التول المكدسة، كما كانت الفساتين خفيفة الوزن بشكل مدهش، فأتت بطبقات خفيفة مزينة بالخرز و الكريستال.

كما ركزت المصممتان في هذه المجموعة على القطع القابلة للإزالة، مثل الأكمام المكشكشة لفستان حورية البحر القابلة للإزالة، والسترات والكابات والروبات المنسقة مع الفساتين والقابلة للفصل.