كيندال جينير تلهمكِ إطلالة مسائية جريئة

شوهدت عارضة الأزياء كيندال جينير في شوارع لوس أنجلوس معتمدة إطلالة ربيعية رائعة تلهمكِ بمزج أحدث صيحات هذا العام.

اختارت كيندال جينير فستان قصير بأكمام طويلة، بتوقيع دار كريستوفر كين Christopher Kane، ومطبع بـ نقشة الفهد التي كانت رائجة بشكل بارز خلال الشتاء الماضي ويبدو أنها مستمرة حتى الربيع والصيف، ليس هذا فحسب، بينما سنشاهد إطلالات مستوحاة من نقشة الثعبان و الحمار الوحشي، فضلاً عن الأحذية المصممة من نقشة جلد الأبقار.

انتعلت كيندال جينير حذاء كان في خزانة الجدات، حذاء كلاسيكي مصمم بكعب رفيع محدود الارتفاع، مع مقدمة مدببة وكعب مكشوف. تنسيق كيندال لهذا الحذاء مع الفستان المسائي الأنيق يلهم النساء بضرورة اقتناء زوج من أحذية كعب القطة الذي يعد اختياراً أنيقاً للإطلالات المسائية وإطلالات العمل أيضاً. كذلك ينصح بانتعال هذه الصيحة من الأحذية مع الفساتين والتنانير الميدي والقصيرة، الأهم أنها قطعة مناسبة للأزياء التي تكشف الكاحل لتبرز أناقة الحذاء.



حملت كيندال جينير حقيبة صغيرة الحجم مزينة بشعار علامة كلوي Chloé، واختارت العارضة الشابة "جينير" حملها من يد صغيرة، وهو ستايل مناسب لتفاصيل إطلالتها، لكن الحقيبة نفسها يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة، مثل الاستعانة باليد الطويلة التي يمكن أن تزين إطلالة كاجوال إذا تم حملها عكس الجسم. كذلك التصميم الهندسي للحقيبة تعد اختياراً أنيقاً لإطلالات العمل مع سترة رسمية فضفاضة مضمومة بـ حزام على الخصر.

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