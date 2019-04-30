أقراط كبيرة ومتدلية لهذا الموسم

تصدرت هذا الموسم الاقراط الكبيرة والمتدلية التي تضفي روناقاً ناعماً ومفعماً بالأنوثة، حيث لفتتنا تصاميم أهم الدور العالمية مثل شانيل، شوبارد، ديور وغيرها.
وعلى ذلك سيدتي ننصحك باعتماد هذه الاقراط في مناسباتك السعيدة لتتألقي وتخطفي الانظار مع تنسيقها مع مجوهرات ناعمة خالية من التفاصيل لتحافظي على رقي الطلة.
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