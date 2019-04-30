حقيبة "بي زيرو 1" من "بولغاري" عملية جدًا ومميزة

للاحتفال بمجموعة الأكسسوارات والساعات B.zero1 التي تحدت التقاليد وجسّدت عن حقّ إبداع دار بولغاري BVLGARI، تم إطلاق حقيبة يد مميزة باسم B.zero1. حقيبة عملية جداً مميزة بخطوطها الأنيقة، وهي مثالية للمرأة الدينامية والمفعمة بالحيوية، علماً أنه يمكن استعمال هذه الحقيبة كل يوم وفي أي مكان، من دون الالتزام بقيود المناسبة. الحقيبة الجديدة مصنوعة من مواد غير تقليدية، وتتلاعب بالألوان والجلود، لتكون ابتكاراً إبداعياً بكل معنى الكلمة. قد يهمك ايضاً: وسيلة جديدة لمنع الحمل عند السيدات باستعمال المجوهرات والساعات تعرفي على أفضل "الساعات" لإطلالة راقية ومميزة

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