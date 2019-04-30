استوحي إطلالتك الكلاسيكية من نجوك فيلم "Avengers"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

داخل واحدة من أكبر شاشات عروض السينما في لون أنجلوس، تم العرض الخاص لفيلم "Avengers: Endgame" آخر أجزاء السلسلة الشهيرة، وذلك بحضور أغلب الأبطال والقائمين على الفيلم، وهو يعد من أكثر الأفلام التي شارك فيها مجموعة من النجوم المشاهير العالميين.

ما جعل الفيلم في الفترة الأخيرة، محط حديث رواد "السوشيال ميديا"، الذين يريدون معرفة كل شىء عن أبطاله، وفي هذه الموضوع نركز على الإطلالات الكلاسيكية لهؤلاء النجوم على السجادة الحمراء.

فهم ظهروا بشكل مميز بالبدلات الرسمية، إذ تنوعت أشكال وألوان وموديلات البدلات التي قاموا بارتدائها، في الحفل، ونستعرض لكم في هذا الموضوع ألبوم الصور الذي يبرز تنسيق الملابس الكلاسيكية من خزانة ملابس أبطال "Avengers".