حيل ماركات الملابس الشهيرة لتدفع أكثر مبلغ ممكنًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

تلجأ كثير من محال الملابس والأزياء إلى حيل نفسية ومادية لجذب أكبر عدد من المشتريين، معتمدة على أبحاث ودراسات علمية يتم انفاق عليها ملايين الدولارات.

ولعل ذلك يفسر السبب وراء شعور الكثيرين بالرغبة في الشراء دون الحاجة، أو الندم على ملابس اشتريناها ولا نرتديها، ولتجنب ذلك في هذا الموضوع نستعرض لكم أبرز الحيل والوسائل التي تلجأ لها أبرز العلامات التجارية- وفق ما نشره موقع "Brightside".

- الموقع

وضع الملابس الغالية، أو أغلى قطع الملابس عند الواجهة أو مدخل المكان. إذ يتم ترتيب الملابس في أغلب علامات الأزياء الشهيرة حسب السعر، ويتم وضع الأغلى في الأمام ثم الأرخص، ويراهن مصممو الأزياء على أن ذلك يساعد على خطف أنظار المستهلكين أسرع.

- التداخل

قد تدخل إلى أحد محال بيع الملابس وتتعجب من وضع حذاء بجانب حقيبة يد، وتظن أن ذلك عدم تنسيق، إنما هو أمرًا مقصودًا. ويلجأ مصممو الأزياء إلى هذه الحيل لتسهل عليك تنسيق الإطلالة، فهم بذلك يخترونها بدلًا منك.

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- الإعلانات التجارية

تعد الملابس والأزياء من أقل السلع التجارية التي تلجأ إلى الإعلانات، فهناك الكثير من دور الأزياء الشهيرة تدخر الأموال التي تنفق على الإعلانات واستثمارها في أمورًا جيدة، فهناك بعض الشركات تنفق 0.3 % فقط من أرباحها على الإعلانات، فهي استراتيجية مدروسة تدفع الزبائن إلى الإنفاق أكثر.

- التأثير النفسي

للعلامات التجارية تأثير نفسي، تجعل البعض يشعرون أنهم من الأشخاص المهمين، لذا كثير من العلامات التجارية تسعى أن يرتدي المشاهير والنجوم من ملابسهم.

- الموضة الجديدة

تتعمد علامات الأزياء إصدار موديلات وستايلات على فترات قصيرة، فذلك يشعر المستهلك إنه عليه دائمًا الشراء ليواكب أحدث الصيحات.