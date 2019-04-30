موضة فساتين 2019 بأقمشة براقة من أشهر الفاشينيستا العرب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:40 مساءً - لاحظنا أنّ موضة فساتين 2019 أغلبها كانت تلك المصنوعة من الأقمشة البراقة، إما ذات الأحساس المعدني، أو المشكوكة بالترتر والخرز، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من أشهر الفاشينيستا العرب، وقد اعتمدن اطلالات لافتة جمعت بين الأناقة والعصرية في موضة فساتين 2019 ذات الأقمشة البراقة، وقد اخترنا لكِ بعض أبرز هذه الاطلالات لتستوحي منها، وتتألقي في مختلف المناسبات الرسمية المقبلة.



كارن وازن في فستان براق باللون الفضي:



اختارت كارن وازن مؤخرًا في إحدى المناسبات، "لوك" عصريًّا لافتًا في فستان باللون الفضي من الترتر البراق من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran أكمامه طويلة وله شق طويل على الساق، وقد نسقت معه قبعة مبتكرة من القماش واللون نفسه، وصندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي.





نهى نبيل في فستان ميدي براق:



أما نهى نبيل فقد اختارت فستان ميدي من الترتر البراق باللون الأخضر الزيتي، تصميمه أنيق بأكمام طويلة وأكتاف بارزة، محدد الخصر وله شق على الساق، وقد نسقت معه شنطة يد من جلد التمساح باللون البيج من “هرمس” Hermes، وحذاءً بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف.







فاطمة المؤمن في فستان ميتالك:



شاهدنا فاطمة المؤمن وقد اختارت اطلالة لافتة في فستان سهرة ماكسي مصنوع من قماش ميتالك لامع باللون التفاحي، تصميم الفستان أنيق يلتف حول الجسم بحزام قماشي، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي، ومجوهرات ماسية فاخرة.

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ديما الأسدي في فستان قصير باللون الذهبي:



ديما الأسدي المعروفة باطلالاتها اللافتة، اختارت لإحدى المناسبات، فستانًا قصيرًا باللون الذهبي مصنوعًا من قماش معدني لافت، تصميمه عصري له شريطة على الخصر وأكمامه طويلة، وطوله يصل أعلى حد الركبة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود، وشنطة يد بتصميم مستوحًى من الدلو من الجلد الأسود.





شاهدي موضة فساتين 2019 ذات الأقمشة البراقة بأسلوب الفاشينيستا، واستوحي منهنّ أجمل الاطلالات لمختلف مناسباتكِ المقبلة.

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