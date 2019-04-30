بعد مطالبة بسمة وهبة بالدعاء لها.. حقيقة مرض الفنانة السورية رغدة

حالة من القلق الشديد انتابت محبي الفنانة السورية رغدة خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة تجمعهما معًا عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، طالبت خلالها متابعيها بالدعاء لها بعد أزمة صحية أصابتها خلال كواليس تصوير حلقتها في برنامج "شيخ الحارة".

وبعد ساعات من تداول أنباء مرضها، طمأن الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، محبي الفنانة السورية على صحتها، بنشر صورة تجمعه برغدة، مؤكدًا على إجراء فحوصات طبية على القلب للاطمئنان على حالتها الصحية.

وكتب أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رغدة بخير وفي بيتها كانت جاية تطمن على قلبها، وما اتحجزتش لا في مستشفى ولا الرعاية، كتبت لها روشتة ورجعت لبيتها".

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وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد أثارت قلق محبي الفنانة السورية رغدة، بعدما نشرت صورة تجمعهما معًا من كواليس تصوير الجزء الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "ألف سلامة عليكي وربنا يقومك بالسلامة.. برجاء الدعاء للفنانة رغدة التي أصيبت بوعكة صحية تحتاج الدعاء.. سلامتك من الآه".

وردت الإعلامية على التعليقات الساخرة التي أشارت إلى مرض الفنانة بسبب تأثرها بأسئلتها الصادمة، قائلة: "والله يا جماعة ما جيت جنبها ده أنا حتى دلعتها في الحلقة لأنها كانت تعبانة وصعبت عليا".

وسجلت السورية رغدة حلقتها في الجزء الثاني من "شيخ الحارة"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث نشرت وهبة صورة من الكواليس قبل ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن الحلقة ستكون حافلة بالأسرار التي لم تُنشر بعد.

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