بالصور| نسرين أمين بـ"الأحمر" في جلسة تصوير ربيعية

خضعت الفنانة نسرين أمين لجلسة تصوير ربيعية، بعدسة المصورة الإماراتية ود خاشقجي، التي نشرت الصور عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "نسرين" بين مجموعة من الأشجار والزهور الصفراء، مرتدية "جمبسوت" باللون الأحمر، مع حذاء رياضي أبيض، وماكياج هادئ. Advertisements وتشارك نسرين أمين في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، أمام أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان. ​

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