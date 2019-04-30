"عبير" تطلب الخلع: "ابن أمه وضربني وكسر دراعي أثناء العلاقة الحميمة"

"أبن أمه وبيسمع كلامها وبينكد عليا، ووصل النكد لحد الضرب وكسر الذراع، وبيفترسني أثناء العلاقة الحميمة، حاولت أغيره لكن بحس إنه مغيب مفيش فايدة، طلبت منه الطلاق هددني بالزواج من أخرى ورفض تطليقي، وقالي هسيبك معلقة"، بهذه الكلمات روت "عبير .ا.ا"، البالغة من العمر 24 عاماً والمقيمة بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ، مأساتها مع زواج دام لـ6 أعوام وأثمر عن طفلين.

وقالت عبير، أمام الأخصائية الاجتماعية بمحكمة الأسرة، إنها لجأت لها لإقامة دعوى خلع من زوجها"عابد.م.ك"، البالغ من العمر 28 عاما، لأنها كرهت الحياة معه بسبب أفعاله التي وصفتها بالمنافية للقيم، "بيطلب مني حاجات غريبة فى العلاقة، وبحس إنه شارب مخدرات، بيبقى زي الوحش المفترس وبيفترسني، وكمان بيسمع كلام أمه وبينكد عليا، وبيضرب الطفلين من غير سبب، وأمه بتقولي انتي تستاهلي تنضربى كل شوية، وبتسبنى بألفاظ بذيئة، طلبت منه نروح نعيش في منزل بعيد عنها رفض، وقالي هرميكي برا بهدومك لو فكرتي تزعلي أمي".

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وأضافت الزوجة: "سلوكه مش طبيعي، وحاولت أغيَّره لكن فشلت، بيروح شغله ويرجع عاوز يفترسني، وكسر دراعي أثناء إقامة علاقة حميمة، محستش معاه بالأمان ولا الراحة وحاولت أتحمل علشان الطفلين لكني كرهت الحياة معاه، وأمه بتبقى فرحانة لما بيضربني، وبتقولي هجوزه وهشغلك خدامة للزوجة الجديدة، وصلت بيه الأمر إنه بيشترى الفاكهة ويوديها لأمه وياخد عياله يأكلوا هناك علشان أنا ماكلش منها، وبيقولى لما تروحي عند أهلك ابقي كلي".

وتابعت الزوجة: "أنا كرهت الزواج، وعندي طفلين عمرهما 5 و3 سنوات، وقلت اتحمل علشانهم، وأهلي كانوا رافضين فكرة الطلاق علشان كلام الناس، وهو كان بيستقوى عليا لأنه عارف رفض أهلي، لكن مبقتش قادرة أتحمل العيشة معاه، وطلبت منه يطلقني رفض وقالي هتجوز وهسيبك مُعلقة، فلجأت لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع متنازلة عن كل حقوقي مقابل الخلاص منه، رافضة أي محاولات للصلح".

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