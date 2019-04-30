هل تعاني من السرحان؟.. انتبه قد تكون علامة على مرض نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبدالناصر: عادةً ما يصاب بعض الأشخاص بالسرحان المفاجئ أو شرود الذهن عند التحدث مع الآخرين، نتيجة للضغوط النفسية والحياتية. لمزيد عن علامات المرض النفسي.. اضغط هنا

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