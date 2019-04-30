محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري "نكدية".. تحاول السيدات وخصوصًا الزوجات التنصل من هذه التهمة التي يطلقها كثيرون عليهن، لكن علم الفلك يكشف لنا عن أسباب وصفات وأكثر الأبراج التي تتحول معها المشاكل والضغوطات إلى "نكد" و"عكننة" وفق ما ذكرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، خلال الألبوم المرفق بالموضوع.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيدات هذه الأبراج "ملوك عكننة".. هل زوجتك واحدة منهن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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