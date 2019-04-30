تخلصي من البقع الداكنة بواسطة هذه الخلطات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 07:40 مساءً - تعاني العديد من السيدات من ظهور البقع الداكنة على وجوههنّ ، ويبحثن عن وسيلة للتخلص منها. ويعتبر ظهور البقع السوداء أو البنية على بشرة الوجه هي مشكلة شائعة بين العديد من الأشخاص، ويسمى ذلك أيضًا بتصبغات البشرة. "الخليج 365" تقدم لك الحل لتفادي التصبغات من خلال علاجات من شأنها أنّ تخفّف من لونها بطريقة طبيعية. تعرفي على كيفية صنع أقنعة للبشرة التي تعاني من البقع بطريقة بسيطة وفعّالة.



إنّ عدم استخدام حماية مناسبة ضدّ الشمس عند التعرّض لها، وضدّ آثار الشيخوخة والتغيّرات الهرمونية وبعض الحالات المعيّنة مثل الحمل أو انقطاع الطمث، يتسبّب بظهور البقع على البشرةمع مرور الوقت، مما يؤثّر بالتالي على مظهرنا، ويؤدّي إلى ظهور علامات يكون من الصعب أحياناً إخفاؤها. وليس هناك علاج أفضل من الوقاية، على الرغم أنّ منع ظهور البقع على البشرة أمر ممكن.

فيما يتعلق بالعناية بـ البشرة، وبتبييض البقع والتصبّغات المختلفة، هناك بعض المكوّنات الطبيعية المفيدة التي لها العديد من الفوائد، وتقدّم حلولاً بسيطة لإخفاء البقع وتحسين شكل البشرة.



قناع الصبار لإخفاء البقع

لصنع هذا القناع اقطعي ورقة الصبار واستخرجي لبّها، وهو سائل قليلاً ويسهل التعامل معه. إذا كان هذا اللبّ سميكاً جدّاً، يمكنك استخدام القليل من المياه المعدنية لجعله أكثر سيولة.

ضعيه على مناطق البقع، ثلاث مرّات في الأسبوع.



قناع الصبير



قناع الحليب لتبييض البقع الداكنة

إذا كان هناك بقع داكنة على وجهك تريدين تفتيحها، استخدمي قناع الحليب وبيروكسيد الهيدروجين والجليسرين والليمون.

اخلطي ملعقة من بودرة الحليب وبضع نقاط من بيروكسيد الهيدروجين والجليسرين وعصير نصف ليمونة. حرّكي المكوّنات إلى أن تمتزج كلّها، ثم ضعي المزج على البقع لمدة 20 دقيقة. يفضّل وضعه في الليل مرّة في الأسبوع.



قناع البابايا لعلاج بقع الوجه

البابايا فاكهة ممتازة لصحّة المعدة، ولكنّها أيضاً علاج لتحسين شكل البقع ولتزيدك جمالاً. لهذا ننصحك باستخدام قناع البابايا لعلاج بقع الوجه. عليك شراء حبّة بابايا ناضجة جدّاً وتقطيعها وإزالة البذور، ثم فركها على مناطق البقع على البشرة. اتركيها لمدّة 15 دقيقة ثم أزيليها. الفيتامينات والمغذّيات التي تحتوي عليها البابايا تزيل الخلايا الميتة وتساعد على إخفاء البقع. يمكنك وضعها ثلاث مرّات في الأسبوع.

قناع زيت الزيتون





قناع زيت الزيتون والشوفان واللبن الزبادي

هذا القناع هو بديل ممتاز للأقنعة السالفة الذكر، كما أنّه بسيط جدّاً لإزالة البقع من البشرة. اخلطي ملعقتين من دقيق الشوفان وملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة من اللبن الزبادي الطبيعي والقليل من عصير الليمون.

ضعي المزيج على البقع واتركيه 15 دقيقة. يمكنك استخدامه مرّة في الأسبوع.

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بالفيديو: شاهدي ماسك للوجه لتفتيح البشرة وزيادة نضارتها

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