لبشرة وردية قبل الصيف .. اتبعي هذه الوصفات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 07:40 مساءً - هل بدأتِ الاستعداد لموسم الصيف؟ ليس فقط بشراء القطع الرائجة، بل عليكِ التحضر بـ بشرة صحية وناعمة، تقاوم التغيرات في درجة الحرارة، تبدو غير شاحبة ووردية، لتظهري أجمل وأصغر سنًّا، لذلك اعتمدي هذه الوصفات الطبيعية لبشرة وردية .



ماسك الطماطم والليمون



- ملعقة كبيرة طماطم مهروسة



- ملعقة صغير عصير ليمون



- ملعقة صغيرة سكر بني



ضعي المكونات مع بعضها، ثم وزعيها على بشرتكِ بشكل متساوٍ، ويجب أن تكون بشرتكِ نظيفة.



اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة على وجهِك، ثم أزيليه بالماء الفاتر.



كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، لتنشيط الدورة الدموية في بشرتِك، إذ تحتوي الطماطم على مضادات أكسدة، وكذلك الليمون الحامض يقتل البكتيريا ويجدد خلايا البشرة، بينما يُعتبر السكر البني مقشّرًا طبيعيًّا لـ بشرتِك.



ماسك الزبدة والسكر



- ملعقة كبيرة زبدة طبيعية "مكعب"



- ملعقة ونصف سكر بني



ضعي الخليط على بشرتكِ، تحديدًا على منطقة الخدود، وابدئي بالفرك لمدة 5 دقائق.



أزيلي الخليط واشطفي وجهكِ بالغسول للتخلص من الدهون العالقة.



كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، أو مرتين إن كنتِ تعانين جفاف البشرة.

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