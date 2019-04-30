أفضل مستحضرات العناية بالشعر من ميغان ماركل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 07:40 مساءً - تتمتع دوقة ساكس ميغان ماركل بشعر مشرق ومتألق حتى خلال فترة حملها استطاعت أن تحافظ على صحّته ولمعانه. ومن المعروف عن ميغان عشقها للإطلالات العفوية غير المتكلّفة لذا هي تميل إلى اعتماد تسريحات بسيطة تظهر أناقة مظهرها وفي الوقت نفسه تمنحها لمسة شبابية منعشة. ولكي تحظى ميغان بهذه التسريحات الناجحة، تسعى دائماً إلى تغذية شعرها والعناية به من خلال بعض المستحضرات التي لا تستغني عنها أبداً:



1- Wella Luminous Smoothening Oil

تؤكد ميغان ماركل أن هذا الزيت هو من أكثر مستحضرات الشعر التي لا يمكنها الاستغناء عنها إذ أن رائحته الزكية والتي تذكرها بالعطلات والأوقات المريحة تجعلها مدمنة على استعماله. وهو يمنح شعرها ملمساً ناعماً وغنياً ويزيد من لمعانه.



2- Oribe Dry Texturizing Spray

يساعد هذا البخاخ الجاف على منح الشعر كثافة أكبر، وهو يعتبر بديلاً للشامبو حيث يمتص الزيوت من جذور الشعر دون أن يترك أي أثر، وهو ناعم على الشعر بفضل تركيبته الخالية من البارابان وكلوريد الصوديوم.



3- Biosilk Silk Therapy

ومن المستحضرات التي لا تستغني عنها أيضاً ميغان ماركل، شامبو Biosilk الجاف والذي ينظّف الشعر من جذوره دون الحاجة إلى استخدام الماء. وهو برأيها عمليّ جداً خاصة عندما للسيّدة العاملة أو التي لا تجد الوقت الكافي للعناية بشعرها.

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4- Shu Uemura

هذان المستحضران هما رفيقا إطلالات ميغان ماركل. الشامبو والقناع يساعدانها في الحصول على شعر صحيّ ونضر بفضل تركيبتهما الغنيّة بزيت الكمّون الأسود الذي يعمل على حماية الشعر من التساقط وتغذيته من جذوره.