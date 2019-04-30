"صفعتان وطفاية".. "خناقة" وفضيحة بين رئيس مهرجان الغردقة للأزياء ومديره التنفيذي

نشبت مشاجرة بين رئيس مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء ولاء رمضان وأحمد العباسي المدير التنفيذي للمهرجان، بسبب الخلافات المادية، وذلك أثناء التحضير لحفل ختام المهرجان المقرر إقامته غدا.

المشاجرة بدأت بسب رئيس المهرجان للعباسي، ما دفع الأخير لصفعها على وجهها، وردت عليه بضربه بـ"طفاية"، أمام الحضور.

ومن المقرر أن تجري فاعليات حفل ختام الدورة الأولى، من مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء، مساء اليوم، والتي تشهد مجموعة من عروض الأزياء، فضلا عن تكريم بعض الفنانين، أبرزهم، إيناس النجار، وإنجي خطاب.

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وستضم لجنة التحكيم، رئيس المهرجان ولاء رمضان، والمدير التنفيذي أحمد العباسي، وخبيرة العناية بالبشرة بهية المغربية.

يذكر أن اليوم الثاني من الفعاليات، شهد مسابقة لأفضل "ميكب ارتيست"، وكانت اختارت لجنة التحكيم شروت وليد للفوز بالمركز الأول، بينما فازت ندى السيد، بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فحصلت عليه المتسابقة ياسمين راغب، البالغة من العمر 12 عاما.

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