عبير تطلب الخلع بعد 6سنين وطفلين: عنيف معايا في اوضة النوم

"عبير" تطلب الخلع:"أبن أمه وضربنى وكسر دراعى أثناء العلاقة الحميمة"

"أبن أمه وبيسمع كلامه وبينكد عليا، ووصل النكد لحد الضرب وكسر الذراع، وبيفترسنى أثناء العلاقة الحميمة، حاولت أغيره لكن بحس انه مغيب مفيش فايدة، طلبت منه الطلاق هددنى بالزواج من آخرى ورفض تطليقى، وقالى هسيبك معلقة"، بهذه الكلمات روت "عبير .ا.ا"، البالغة من العمر 24عاماً والمقيمة بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ،مأساتها مع زواج دام لـ6أعوام وأثمر عن طفلين.

وقالت عبير،أمام الأخصائية الإجتماعية بمحكمة الأسرة، إنها لجأت لها لإقامة دعوى خلع من زوجها"عابد.م.ك"، البالغ من العمر 28عاما، لأنها كرهت الحياة معه بسبب افعاله التى وصفتها بالمنافية للقيم،"بيطلب منى حاجات غريبة فى العلاقة ، وبحس انه شارب مخدرات، بيبقى زى الوحش المفترس وبيفترسنى، وكمان بيسمع كلام أمه وبينكد عليا، وبيضرب الطفلين من غير سبب، وأمه بتقولى انتى تستاهلى تنضربى كل شوية ، وبتسبنى بالفاظ بذيئة، طلبت منه نروح نعيش فى منزل بعيد عنها رفض، وقالى هرميكى برا بهدومك لو فكرتى تزعلى امى".

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اضافت الزوجة،"سلوكه مش طبيعى، وحاولت اغيره لكن فشلت، بيروح شغله ويرجع عاوز يفترسنى، وكسر دراعى أثناء اقامة علاقة حميمة، محستش معاه بالامان ولا الراحة وحاولت أتحمل علشان الطفلين لكنى كرهت الحياة معاه، وأمه بتبقى فرحانة لما بيضربنى، وبتقولى هجوزه وهشغلك خدامة للزوجة الجديدة، وصلت بيه الامر انه بيشترى الفاكه ويوديها لمه ويخد عياله يأكلوا هناك علشان انا ماكلش منها، وبيقولى لما تروحى عند اهلك ابقى كلى".

تابعت الزوجة،"انا كرهت الزواج، وعندى طفلين عمرهما 5و3سنوات، وقلت اتحمل علشانهم، واهلى كانوا رافضين فكرة الطلاق علشان كلام الناس، وهو كان بيستقوى عليا لانه عارف رفض اهلى، لكن مبقتش قادرة اتحمل العيشة معاه، وطلبت منه يطلقنى رفض وقالى هتجوز وهسيبك مُعلقة، فلجأت لمحكمة الاسرة لاقامة دعوى خلع متنازلة عن كل حقوقى مقابل الخلاص منه، رافضى اى محاولات للصلح".

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