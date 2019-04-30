"الخزينة الجدرانية" و"الباب الجرار" أفكار لحمام منظم

إصلاح الفوضى في الحمام من أكثر المهام التي تؤرق ربة المنزل، عند ترتيب بيتها، وذلك نظرا لكثرة الأدوات التي تستخدم بداخله، قدم موقع homify المتخصص في الديكور 9 حيل مميزة تساعد على تنظيم أدوات بسهولة في الحمام ليظل أنيق مرتب طوال الوقت.

ويستعرض "هن" الحيل التسع في السطور التالية:

الباب الجرار

تعد تلك الأبواب حل مثالي في توفير المساحه، حيث انها لا تأخذ مكان داخل أو خارج الحمام.

الخزانه الجدرانية

يجرى بناء تلك الخزان في الحائط، مقسمه إلى أرفف لجمع كل احتياجات الحمام بها، مع وجود باب جرار وليس أمامي.

الأرفف العلوية

تجهيز أرفف علوية بالحمام، لترك مساحة في الأرض للتحرك بأريحية.

خزانة كبيرة بعرض الحمام

يمكن تنفيذ تلك الخزانة بها أرفف علوية للفوط والغيارات الداخلية، وأرفف جانية لوضع المنظفات والشامبوهات، وترك مكان لوضع غسالة الملابس.

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الإضاءة واستغلال الحوائط المائلة

استغلال المساحات غير المنتظمة ينتج لنا تصميمات مبدعة، هنا حولنا المساحة المتاحة لوحدة تخزين مع بعض الإضائات، والأرفف لتضم المناشف وأدوات التنظيم.

وضع سبت الغسيل بجانب الغسالة

وذلك لتجنب الفوضى، فهو يعمل على تحديد مكان الملابس المتسخه، وعدم ألقائها في أي مكان، بالإضافه إلى أنه يساعد في عدم ضياع الملابس وخاصة الشرابات.

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