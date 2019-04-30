بسمة وهبة تطلب الدعاء للفنانة رغدة بعد مرضها.. "سلامتك من الآة"

أثارت الإعلامية بسمة وهبة قلق محبي الفنانة السورية رغدة، بعدما نشرت صورة تجمعهما معًا من كواليس تصوير الجزء الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وطالبت متابعيها بالدعاء لها.
وعلقت "بسمة" عبر حسابها قائلة: "ألف سلامة عليكي وربنا يقومك بالسلامة.. برجاء الدعاء للفنانة رغدة التي أصيبت بوعكة صحية تحتاج الدعاء.. سلامتك من الآه".
وردت الإعلامية على التعليقات الساخرة التي أشارت إلى مرض الفنانة بسبب تأثرها بأسئلتها الصادمة، قائلة: "والله يا جماعة ما جيت جنبها ده أنا حتى دلعتها في الحلقة لأنها كانت تعبانة وصعبت عليا".
وسجلت السورية رغدة حلقتها في الجزء الثاني من "شيخ الحارة"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث نشرت وهبة صورة من الكواليس قبل ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن الحلقة ستكون حافلة بالأسرار التي لم تُنشر بعد.
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