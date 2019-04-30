بالصور| ملك قورة بإطلالة ربيعية في أحدث "فوتو سيشن"

خضعت الممثلة الشابة ملك قورة لجلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور محمد عبدالله، ونشرت صورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "ملك" بإطلالة ربيعية خلال الجلسة، إذ وقفت بين مجموعة من الأشجار المليئة بالزهور الحمراء، مرتدية فستانًا قطنيًا بسيطًا باللون الأبيض، كشف عن كتفيها، وعلقت قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين". Advertisements وتشارك ملك قورة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل مسلسل "سوبر ميرو"، الذي يعد تجربتها الثانية مع إيمي سمير غانم بعد مسلسل "عزمي وأشجان" العام الماضي، وهو من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي. ​

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