"لويس فيتون" تجمع 3 من سفيراتها في حملاتها الإعلانية الجديدة

جمعت دار لويس فويتون Louis Vuitton الفرنسية ثلاثاً من سفيراتها في حملتها الإعلانية الجديدة، وهن الممثّلات إيما ستون وأليسيا فيكاندر وليا سيدو. الحملة الإعلانية الجديدة تركز على الحقائب الكلاسيكية التي تقدّمها الدار، وتعكس جلياً العلاقة الوطيدة بين الحقيبة وبين السيدة التي تختارها، لا سيما وأن سيدة اليوم باتت كثيرة النشاطات والأسفار. تولى المصوّر المبدع كريغ ماك دين التقاط صور الحملة الإعلانية الجديدة، وقد ظهرت النجمات الثلاث بإطلالاتٍ تشبههن فعلاً لناحية الملابس والتسريحات والمكياج الناعم.

حملت إيما ستون حقيبة Capucines الحمراء وهي تصميمٌ كلاسيكي بامتياز لكنه يضيف الكثير من التجدّد الى إطلالتك. أما أليسيا فيكاندر فحملت حقيبة The Twist وهي تصميمٌ متطوّر وأكثر أناقة لحقيبة الكروس مع السلسال الذهبي وشعار العلامة باللون الذهبي عند الجهة الخارجية من الموديل. من جهتها، اختارت ليا سيدو حقيبة Dauphine التي تجسّد شعار المونوغرام الشهير للدار منذ العام 1976.

قد يهمك أيضـــــــًا

فيرجيل أبلوه يواكب صيحات الموضة في عرضه مع "لويس فيتون"

إطلالة مميزة لإيمّا ستون في الاحتفال بمسلسلهما الجديد