أكثر 7 هدايا تناسب مواليد برج الثور بمناسبة شهر رمضان

أيام تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، وبهذه المناسبة يفكر الأصدقاء في تبادل الهدايا التكارية، ومن بين هؤلاء نختار برج الثور، فإذا كنت من مواليده أو تنوي تقديم هدية لأحد المنتمين إليه، فيلزم أن تطلع على بعض الأمور التي ستُيسر عليك اختيار الهدية الأنسب.

ما يميّز مولود هذا البرج هو شخصيته القوية والصلبة، وصبره الطويل. يتمتع بالإيجابية ونادراً ما يصاب بالإحباط. هو مخلص لعمله ويسعى إلى إتمام المهام المطلوبة منه بمثالية وإتقان لكي يظهر بأفضل صورة أمام مدرائه. ومن الأمور التي يعشقها، الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة والراحة، وهو محب للطبيعة والأشجار والمناظر الخلّابة، ولا يمانع أن يقضي أغلب أوقاته فيها.

انه مولود عملي لكن في الوقت نفسه ذوقه رفيع، وبإمكانه أن يلاحظ سريعاً إذا كانت الهدية ثمينة أو لا، كما يحبّ إستخدام حواسه والإستمتاع بقضاء الوقت في أحضان الطبيعة.

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عطر: سواء المرأة أو الرجل الثور، يتمتع مولود هذا البرج بالرومانسيّة إلى أقصى الحدود، لذلك يفضّل عطراً مصنوعاً من الأزهار أو الأعشاب والمكونات الموجودة في الطبيعة، فهو بالنهاية برج ترابي.

هاتف أو حاسوب: يهتم مولود الثور بكل ما له علاقة بالتكنولوجيا والأجهزة الجديدة ويهتم بكل ما هو جديد ومتطور، ولذلك من الهدايا المناسبة له الأجهزة الألكترونية والتكنولوجية.

دلليه بعطلة نهاية اسبوع: في فندق تبتعدان فيها عن الروتين، أو فاجئيه بإفطار في مطعمه المفضّل.

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مولود برج الثور يحبّ الحرية والمغامرة، وإذا سبق أن ألمح الى رغبة في القيام بأمر جريء فلا تترددي بحجز رحلة مفاجأة لكي يمارس رياضة القفز بالمظلات مثلاً التي تُعتبر من أكثر الأنواع متعة وإثارة. وفي حال لم ترغبي بمشاركته هذه المغامرة إتفقي مع صديقه المقرّب ليستمتعا معاً بهذه التجربة الجريئة.

حقيبة أو محفظة نقود: وفقاً لبرجه، مولود الثور مجتهد بعمله ويوليه أغلب إهتمامه ووقته، وجني المال يُعتبر جزءا أساسياً من حياته. فاجئيه بمحفظة نقود محفور عليها اسمه او عبارة تعني لكما. او اشتري له حقيبة انيقة مصنوعة من الجلد.

عدة حلاقة مميزة: فهو يحبّ دائماً أن يظهر بأبهى حلة، دلليه بعدة ثمينة للحلاقة لكي يواصل الإهتمام بمظهره من أجل نشاطاته الإجتماعية.

مولود الثور متذوّق الفن والموسيقى، يمكنك أن تختاري له مجموعة من الاسطوانات الموسيقية لفنانه المفضّل، او آلة موسيقية يضيفها إلى مجموعة مقتنياته، وحتى لوحة فنية مميزة.

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