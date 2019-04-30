بالصور| اصنعي ديكور "ركن الصلاة" بالمنزل لتحفيز أسرتك وأطفالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

جزء روحاني يليق بأجواء شهر رمضان، ويضفي مزيدًا من الروحانيات، كما يساعد على تعود طفلك على الصلاة.. "ركن الصلاة" بالمنزل.. ديكور جديدة ارتبط اشتهر بين العديد من السيدات خلال الفترة الأخيرة، فكيف تستغلين المساحات المناسبة لتوفير مصلى منزلي لأفراد أسرتك وتجذب أطفالك؟

إليكِ أبرز النصائح لعمل "ركنة الصلاة" التي قدمتها صاحبة الفكرة نيفين شريم على صفحة الأفكار المبتكرة عبر "فيسبوك"، لتصميم رائع بشكل عصري ومناسب.

أسباب التصميم:

1-تعوَّد الطفل على الصلاة خصوصًا مع الأجواء الرمضانية.

2-التحدث بداخله عن القصص الدينية للأنبياء، وعن الدين الإسلامي وقراءة القرآن الكريم.

3-تعود الأطفال على سداد الذكاة من مصروفهم.

4-وجود مسجد صغير منزلي لدي "المهاجرين" المسلمين في الدول الأجنبية.

5-يمكن إنشائه في الشركات ومكان العمل، حيث إنه لا يستهلك مساحة.

المكونات الأساسية لتجهيزه:

- كمية مناسبة من ورق الكرتون.

- ألوان "اسبراي" حسب الرغبة (أبيض – أزرق – وردي).

- مسترة 30 سنتمتر.

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- سجادة صلاة.

- إضاءة تناسب الأجواء الرمضانية.

- حصّالة كرتون.

- سلاح أبيض "كتر".

- مسدس شمع.

- شريط لاصق (سولتيب).

- قلم تحديد.

- المفارش الرمضانية.

- فوانيس للديكور.

طريقة عمل الركنة:

1: حدّدي مكان فارغ في بيتك، وقصي كمية مناسبة من الورق المقوى حسب مساحة المنطقة.

2: لوّني الكرتون، حسب اللون المراد ثم اربطي القطع وثبيتها عن طريق الشمع أو "السولتيب."

3-ضيفي بعض الإضاءات والمفارش الرمضانية على الكرتون، وتثبيتها عن طريق "السولتيب" على الكرتون أو على الحائط.