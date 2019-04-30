بين العصرية والكلاسيكية.. إليكِ أبرز عروض أزياء أسبوع الموضة العربي 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

استضافت دبي أسبوع الموضة العربي، بمشاركة نخبة من المصممين المتألقين الذين استعرضوا تصاميمهم الجديدة بروح عصرية ممزوجة بلمسات كلاسيكية، في السطور التالية، اخترنا لكِ سيدتي أبرز 5 عروض الأزياء:

1-مصممة الأزياء الإمارتية عائشة رمضان

قدمت "عائشة" خلال أسبوع الموضة العربي مجموعتها الجديدة التي حملت عنوان "التغيير" لعام 2020.

وتكونت المجموعة 35 إطلالة من الأزياء الجاهزة المفعمة بالحيوية والبهجة باستخدام الالوان المتعددة مثل الأحمر والأخضر التركواز والأبيض، اعتمدت فيهم على القصات الـ Off shoulders، والكاب، بجان الرقبة التي تتخذ شكل حرف الـV، وأضافت على تصاميمها لمسات أنثوية ناعمة عن طريق إضافة الفيونكات، والأشرطة الستان، واستخدام خامة الستان والحرير.

2- مصممة الأزياء الفلسطينية هبة يونس

خطفت مصممة الأزياء الفلسطينية هبة يونس الأنظار، بلمساتها الفريدة التي ظهرت على مجموعتها الجديدة بعنوان "عربية" لموسم ربيع وصيف 2019، إذ حرصت على إدخال التراث العربي باستخدام اللغة والحروف العربية في التصاميم،

واعتمدت "هبة" على اللونين البنفسجي والأخضر في أغلب تصاميمها، وتميزت تطريزات الحروف العربية بالخيوط الذهبية.

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3- دار أزياء الإماراتية أرشيز

أطلقت "أرشيز" الإماراتية خلال أسبوع الموضة العربي، مجموعتين قد لا يكون مثيل لهم، مزجوا بين الطابع العصري والكلاسيكي، إحداهما تصميمات رمضانية لما قبل موسم ربيع وصيف 2020 بعنوان "إنتو ذا ستاري نايت"، والأخرى حملت عنوان "بِربليكسد".

حملت تصاميمها رسومات بخط يدها للنجوم والخطوط تميزت بدرجات ألوان الباستيل الناعمة، لتعكس جمال ورقي المرأة العربية، وتضمن رسائل إيجابية مشجعة.

4-مصمم الأزياء يورجن كريستيان

أطلقت دار "يورجن كريستيان هويرل" مجموعة جديدة من الأزياء العملية، تجسّد مفهوم الأناقة من منظور متفرد، وتنادي بالفخامة الكلاسيكية والبساطة الراقية والتواضع كأسلوب حياة مثالي في هذا العصر.

وتنوعت التصميمات بين المنفوشة والـ off shoulder، والأكمام الطويلة، والتي تميزت بتطريزات الورود والزهور اللامعة، وبعضها حمل بعض القصات الحادة والجريئة. واهتم باللون الفضي والأقمشة اللامعة للسهرات، وأبرزت أقمشتها الأنوثة مثل الشيفون والدانتيل والأورجانزا.

5- دار الأزياء إيزرا توبا.

قدّمت "إيزرا" مجموعتها الجديدة من الملابس الجاهزة لموسم الخريف والشتاء 2020. وطغى على التصميمات لون البنفسج الناعم، وتميزت بقماش المخمل الناعم، والدانتيل، بجانب الأقمشة المطرزة، وسادت أجواء كلاسيكية دافئة على تصميماته.