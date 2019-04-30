إليسا تعيد صيحة كانت قد اعتمدتها منذ خمس سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 04:42 مساءً - ظهرت إليسا بإطلالة صيفية جريئة، حيث اعتمدت صيحة الشورت باللون الكاكي الزيتوني، ونسقته مع قميص نسائي أسود من الدانتيل الشفاف.



ما لفتنا في هذه الإطلالة عدة تفاصيل، أهمها أن أليسا كانت قد اعتمدت إطلالة بنفس التفاصيل عام 2014، ولكنها كانت قد اختارت شورت وقميص باللون الوردي الفاتح، بتوقيع علامة ديور Dior، أما هذه المرة فكررت الصيحات نفسها مع تغيير الألوان، ورغم أناقة الإطلالة الأخيرة إلا أن اللون الوردي دائماً ما يكون الاختيار الأفضل لصاحبات البشرة البرونزية مثل النجمة إليسا.



إليسا تميل إلى الصيحات الكاشفة للساق

تتمتع إليسا بساق مشدود ونحيل، تعرف أنه إحدى نقاط القوة والجاذبية في قوامها، لذلك تذهب إلى الصيحات المكشوفة من الساق، مثل الفساتين المشقوقة التي احتلت مكانة واضحة بين إطلالاتها العام الماضي.

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أما مع 2019، اختارت إليسا أن تعتمد صيحة من موضة العام، وهو الشورت، و الذي اختارته بتصميم رسمي ونسقت معه حزام من الجلد. كذلك القطعة العلوية التي اختارتها إليسا في الإطلالتين، هي أيضاً من القطع المفضلة لديها، فقبل هذه الإطلالة كانت قد اعتمدت القمصان الشفافة أكثر من مرة، الأولى في حفلها نهاية العام الماضي في مصر، ثم اعتمدت بلوزة شفافة تماماً مع مشد صدر أسود وكانت بتوقيع علامة ديور أيضا، المفضلة لدى إليسا.



نصائح لتنسيق إطلالة جريئة على غرار أسلوب إليسا

بالطبع، الفنانة إليسا تعد واحدة من الملهمات لنساء الوطن العربي، حتى لهؤلاء اللواتي لا يستطعن مجاراة أسلوبها في الأزياء، لكن إذا كانت التفاصيل الجريئة التي اعتمدتها إليسا تناسبك، ننصحكِ فقط بضرورة أخذ بعض الاحتياطات، فإذا كان لكِ أرادف عريضة لن يكون الشورت اختياراً موفقاً على الإطلاق، أما القميص الدانتيل فهو قطعة أكثر مرونة، وقد يناسب صاحبات الوزن المتوسط، لكن الأهم هو تنسيق مشد صدر مخصص لهذا الأسلوب حتى لا تبدو الإطلالة رديئة.

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