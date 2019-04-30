شاهدي كيف تغيرت أزياء النجمات على السجاد الأحمر عبر السنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 04:42 مساءً - تعد المهرجانات أو كما نقول السجادة الحمراء هي المكان الذي تعبر فيه كل نجمة عن أناقتها، لذلك ظل طيلة السنوات وحتى الأن المحفل الأهم للتعبير عن الأزياء، ربما أكثر من ممشى العروض.

بنظرة إلى 10 نجمات عالميات، لاحظنا كيف تغيرت أزيائهن، وكيف تحولن إلى أيقونات في الموضة رغم أن البدايات كانت مخيبة للأمال للغاية، حتى أن بعضهن استعان بـ الجينز على السجاد الأحمر، صحيح أن الموضة تتغير كل عام لكن محطات النجمات تكشف عن أن تطور الأزياء ينعكس على الشخصية ويزيد من نجمويتهن بالتأكيد.



نجمات ظهرت على السجاد الأحمر بإطلالات مخيبة للأمال

أصبحت الممثلة الأمريكية بليك ليفلي واحدة من أهم أيقونات الموضة في السينما الأمريكية، ليس فقط لأناقتها، بينما لأنها عادة ما تذهب إلى اختيارات عصرية قد تبدو صادمة للبعض، لكن الصادم أكثر من إطلالاتها الجريئة هو أنها ظهرت في بداياتها على السجادة الحمراء معتمدة جينز ممزق.



كذلك النجمة آن هاثاواي التي تتمتع الأن بأسلوب الأزياء الرومانسية الناعمة، بالعودة إلى بداياتها وجدنا صورة تعتمد فيها فستان مع جينز في افتتاح واحد من أفلامها.



صحيح أن جينيفر لورانس لم تعتمد ملابس كاجوال على السجاد الأحمر، لكن من يتابع إطلالاتها في البدايات يكتشف بسهولة كيف تغيرت ثقتها بنفسها بسبب تغير أسلوب الأزياء الذي تعتمده.

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أما إيما واتسون التي عرفها الجمهور كطفلة، فلم يكن غريباً أن نكتشف لها إطلالات غير ملائمة لحضور مهرجان أو محفل سينمائي دولي. حضرت "واتسون" على السجادة الحمراء في البدايات بفستان من الجينز، لكن الصورة تكشف ملامح الطفولة التي تعد مبرراً مقبولاً.



لا يمكن القول أن تايلور سويفت كانت قد أخفقت في بداياتها، لكن على الأقل نلاحظ كيف تطور أسلوبها وأصبحت أكثر أناقة وأكثر ثقة في إطلالاتها.



شاهدي صور 10 نجمات تغيرت أزياؤهن من البدايات وحتى الآن:

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