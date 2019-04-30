آخر صيحات الموضة : حقيبتين في إطلالة واحدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 04:42 مساءً - عادة ما تعاني السيدة من الحقيبة الصغيرة لأنها لا تتسع لجميع أغراضها، ولكن يبدو أن هذه المشكلة ستزول مع آخر صيحات الموضة.

حقائب سان لوران لصيف 2019



فقد أصبح بوسعك أن تتألقي بحقيبتين في آن، إنها الصيحة التي رأيناها بحياء منذ مواسم، ولكنها أصبحت في الواجهة هذا الربيع، مع تألق نجمات هوليوود ومؤثرات الموضة بها في الكثير من إطلالاتهن في الآونة الأخيرة. وكانت عروض الأزياء لـ ربيع وصيف 2019 للملابس الجاهزة قد ثبت هذه الصيحة على أنها موضة الموسم، حيث أطلت العارضات في الكثير من اللوكات بحقيبتين، أحياناً معكوستين حول الأكتاف بطريقة جعلت كل من الحقائب تستقر على ورك. المدير الإبداعي في قوتشي، اليساندرو ميشيل، رحب بالصيحة، فأطلق عارضات على مدرج عرضه وهن يحملن حقيبتين متناسقتين في اليد الواحدة.

ريهانا في إطلالة عصرية

في حين بدأت هذه الصيحة كطريقة ذكية من المصممين لعرض أكثر من حقيبة مع اللوك الواحد، إلا أن هذه الموضة ترجمت على أرض الواقع. ولكن في الحقيقة، حمل حقيبتين قد لا يبدو عملياً البتة ولكن مع ذلك، رصدنا كثر من نجمات هوليوود والفاشينيستا يواكبن هذه الموضة. أما إن كنت تريدين ركوب قطار موضة الحقيبتين، أولاً عليك الوضع في الحسبان التوازن في الطلة. جربي تنسيق حقيبة صغيرة للغاية مع أخرى كبيرة لتحافظي على شكل اللوك العام ولتخففي الحمل عن كتفيك أيضاً. أما من الناحية الإيجابية، فأن تحملي حقيبتين يمكنك من تنظيم حاجاتك وهي تجعل الإنتقال من المكتب الى العشاء أمر سهل للغاية، حيث بوسعك ترك الحقيبة الأكبر في المكتب وحمل الصغيرة فقط بعد ساعات العامل.

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تعرّفي إلى حقيبة ذا باوتش من بوتيغا فينيتا



كذلك، بوسعك أن تننسقي حقيبتين بحجم متوسط وألوان مختلفة. من ناحيتها، علامة فيندي تفضل الحقيبة الصغيرة للغاية أن تتدلى كعلاقة مفاتيح على الحقيبة الأكبر. فيما علامة Desigual وضعت حقيبة صغيرة في داخل الحقيبة الأكبر، وبوسعك حملهما مع بعض أو كل على حدة. القانون الأساسي الذي عليك احترامه هو أن حقيبتيك يجب أن لا يبدوان كتوأم بل كشقيقتين. الشنط الشفافة أيضاً تعتبر طريقة مثالية لمواكبة هذه الصيحة بحيث تضعين شنطة أخرى في داخل الشفافة.

ثمة الكثير من الأفكار لهذه الموضة، ليس عليك سوى استخدام حسك الموضوي.

تعرَّفي إلى شخصيتك من طريقة حملك الحقيبة