ألوان الربيع من إطلالات البلوجرز إلى خزانة المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 أبريل 2019 04:42 مساءً - بدأت ألوان الربيع المنعشة بالظهور على ساحة الموضة، وتباعا، لاحظنا البلوجرز المحجبات وهن يتألقن بأجدد ألوان ربيع 2019، التي تلهمك اختيارات عصرية وأنيقة لهذا الموسم، جمعناها لك لتختاري أي الألوان ستكون أساسية بخزانتك.



الفوشي الفاقع



هذا اللون سيكون بارزا بشدة هذا الموسم، خاصة أنه يعبر عن أنوثة الصبية، ولطالما كان رفيقها منذ الصغر بملابس العروس باربي، ظهرت به المدونة الخليجية دلال الدوب، ببليزر طويل جدا من دون أكمام، مع بنطلون من نفس اللون، نسقت معه قميصا أبيض، كإطلالة تجمع بين الرسمية واللمسة الأنثوية الجريئة، تحديدا بعدما اعتمدت على شنطة متوسطة الحجم سوداء، والشوز الكاروهات.



الأبيض للمسة مخملية

مازال الأبيض مسيطرا بشدة على إطلالات الصبايا المحجبات، ومع الصيف سيزيد اختياراتك المختلفة، لن تشعري بالملل على الإطلاق إذا كنت تمتلكين أكثر من قطعة بهذا اللون، يمكنك اختياره على طريقة المدونة المصرية سهر فؤاد، بالبنطلون الواسع، والتوب الدانتيل مع الكشكش الطويل لإطلالة محتشمة، وحجاب باللون الكريمي، ليكتمل اللوك الحيادي.

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الأسود لا غنى عنه

فكرة اعتماد اللوك الحيادي الدارج بشكل كبير بالسنوات الأخيرة بعالم الموضة، جعل فكرة الاستغناء عن الألوان الحيادية صعبة، والذي يتربع على عرشها الأسود الفخم، يمكنك اختياره بعدة طرق هذا الصيف، كاعتماد بنطلون وتوب مع بليزر ملون، كالبليزر الآرمي الذي اختارته الفاشينيستا آسيا، مع توربان وسنيكرز كاجوال.



درجات البيج المخملية

يمكنك اختيارها بأكثر من طريقة، كاعتماد الشنط الخوص أو الخشبية مع الفساتين المعرقة بالورود لإطلالة مثالية على الشاطئ، كهذه الإطلالة من لينا الأسعد.



أو اختاريه كتوب أو تنورة مخملية على طريقة المدونة وفاء عز الدين، مع بلوزة ستان بيضاء كإطلالة حيادية، أو يمكنك التركيز على لفات الحجاب بألوان مخملية أكثر من درجات البيج والنود الناعمة.



الأخضر العشبي

كي تتناغمي أكثر مع الطبيعة، لم لا تختارين إحدى القطع المميزة لك بهذه الدرجة من اللون الأخضر، كالفستان الجيب بنطلون من مرمر محمد، ظهرت به كإطلالة مريحة على الشاطئ، لم تحتج منها سوى طرحة وشبشب أبيض.