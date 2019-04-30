خرج من جسدها.. عجوز تصاب بهبوط في الرحم أثناء ممارسة الرياضة

حالة فريدة من نوعها أصابت سيدة ستينية أثناء قيامها بأداء التمارين الرياضية كعادتها كل يوم، لتشعر بألم مصحوبًا بإحساس بأن شئيًا ما يخرج من أسفل جسدها، ليكتشف الأطباء فيما بعد بإصابتها بهبوط في الرحم والذي يعني أن يبقى الرحم في مكانه بدعم عدد من الأربطة والعضلات والأنسجة، ولكن في بعض الحالات قد يحدث ضعف في هذه العضلات، الأمر الذي يؤدي إلى هبوط أو نزول الرحم إلى قناة الرحم.

استقبلت مستشفى "سوتشو" الصينية، السيدة العجوز والتي كان تصرخ وتقول إن شئ ما خرج منها، في البداية لم يتفهم الأطباء وضعها وما تعنيه لكن بفحصها تبين أنه الرحم، وكان ظاهرًا كاملاً بالخارج، وتوجهت إلى مركز صحة الأم والطفل في مقاطعة جيانغسو، للحصول على المساعدة الطبية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطاني.

حالة من القلق والذعر تعرضت لهم الستينية وانتابتها أفكار عدة أبرزها كانت احتمالية تعرضها لوجود ورم، حاولت الدكتورة "سونغ هونغجوان" طمأنتها بعدما روت ما حدث معها أثناء الرقص بقوة وهو ما جعلها تظن أنه تسبب في هبوط الرحم.

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وأوضحت الدكتورة سونغ أن هذه نظرية غير محتملة، وبدلا من ذلك، أعربت عن اعتقادها بأن الرحم قد ضعف من الولادة، وهي مشكلة شائعة تواجهها الأمهات، وأشتبهت انها ولدت طفلًا كبير الحجم وهى في سن صغير وعانت من هبوط الرحم من وقت الولادة، ولم تعالج الحالة وساءت على الأرجح بتقدمها في السن.

ولا توضح البيانات الحالية مدى شيوع تدلي الرحم بالكامل خارج المهبل تمامًا، لكن أعراضه تشمل الشعور أو رؤية انتفاخ أو تورم بالخارج.

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