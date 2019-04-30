رغم سخريته منهما.. إليسا ومي الحريري ينعيان صاحب شرطة المشاهير: صلوا له

سيطرت مشاعر الصدمة والأسى على الوسط الفني والإعلامي، حزنًا على "الوفاة المفاجئة" لراغد قيس صاحب صفحة "شرطة المشاهير".

ورغم انتقاد الراحل لهما، حرص الفنانتان اللبنانيتان إليسا ومي الحريري على تقديم التعازي لراغد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم انتقادات المستمرة لهن.

إليسا

عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، طالبت الفنانة اللبنانية إليسا من متابعيها الصلاة من أجل "قيس"، مغردة: "كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير، الله يرحمه راح بعمر كتير صغير"، متابعة : "ما كنت بعرفو شخصيا ومرات كانت تعليقاته قاسية بحقي، بس ما ننحني قدام الموت ومنصلي لروحه، الله يصبر أهله".

كثيرًا ما كانت ينتقد "قيس" لإليسا سواء بإطلالاتها أو تصرفاتها أو أحاديثها الإعلامية، ففي ديسمبر الماضي انتقد ارتداء الفنانة اللبنانية لبدلة سوداء تظهر انتفاخ معدتها، ووصفها بأنها "مستهترة بنفسها"، خلال ظهور للتوعية بسرطان الثدي عقب أشهر من إعلان تعافيها من الورم الخبيث.

وفي عيد ميلادها الماضي، نشرت صفحة "شرطة المشاهير"، مقطع فيديو لها خلال الاحتفال بصحبة أصدقائها، قائلًا: "إليسا متقلة بالشرب".

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مي الحريري

بكلمات تعزية باللغة الإنجليزية، نعت الفنانة اللبنانية مي الحريري "راقد"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، قائلة: "أنا حزينة للغاية لوفاتك.. لقد تركتنا في وقت مبكر جدًا، وأنا أعلم أنه قد يكون بمثابة صدمة لكثير من الناس، ولكنك يا راغد كنت صديقًا بالفعل.. على الرغم من انتقاداتك القاسية، إلا أنها كانت مضحكة دائمًا.. لسوء الحظ، نحن جميعًا على نفس المسار.. يوم حزين للصحافة اللبنانية".

قبل أشهر من وفاته، أعلن "قيس" عن تصالحه مع "الحريري"، وانتهاء الخلافات بينهما، على الرغم من "انتقاداته اللاذعة" لها في العديد من المناسبات، أبرزها سخريته من تصريحات على قناة "الجديد"، حول أنها السبب في إقبال الجماهير على حفلات المطرب ملحم زين، لتقديمها حفلات غنائية معه، ليعلق صاحب "شرطة المشاهير": "قال العالم كانت ما تروح تحضر ملحم بركات، إذا هي مش موجودة.. قصدك العكس يا روحي، إذا كنتي موجودي كانت العالم ما تروح".

يشار إلى أن صفحة "شرطة المشاهير" التي أسسها راعد القيس، متخصصة في تنفيد تصرفات الفنانين وتصريحاتهم الإعلامية وأعمالهم الفنية، عبر "إنستجرام" و"تويتر"، وتجاوز عدد متابعيه المليون.

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