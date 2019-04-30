صور| من هي حليمة عدن أول مسلمة محجبة تظهر على غلاف "سبورتس إيلوستريتد"

من لاجئة في معسكر كينيا، إلى سوبر ستار في عواصم الموضة العالمية، ثم إلى أول محجبة تظهر على غلاف مجلة "سبورتس إيلوستريتد" وهي من المجلات التي يمثل الرجال أغلب قرائها.

استطاعت حليمة عدن، مسلمة أميركية من أصول إفريقية، تقدم نموذجًا تحتذي به كثير من الفتيات، بغض النظر عن الجنسية أو لون البشرة أو العقيدة، يعرض "هُن"، أبرز المعلومات عن حليمة عدن.

ولدت حليمة في موباسا، كينيا، في مخيم اللاجئين.

درست علوم الكمبيوتر في جامعة جرينتش في لندن.

حصلت على درجة الماجستير في دراسات التنمية.

ناشطة صومالية في مجال حقوق المرأة، ورئيسة مشاركة وطنية لمجموعة العمل المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس (GBV).

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ومدير برنامج إنقاذ المرأة الصومالية والطفل (SSWC)، وهي منظمة إنسانية غير ربحية مقرها الصومال.

أثارت حالة من الجدل في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهورها بالحجاب، مرتدية "البوركينى" فيما كانت مثيلاتها يرتدين "البكينى"، ورغم عدم فوزها في المسابقة، إلا أنها تحولت إلى أول عارضة أزياء محترفة ترتدى الحجاب على منصات العروض بأسابيع الموضة العالمية.

انضمت لقائمة الـTop Models اللاتي وصلت شهرتهن للعالمية، وكانت الوجه الأشهر في أسبوع الموضة لأزياء المحجبات بلندن في النسخة الأولى من نوعها في دولة أوروبية.

أصبحت أول عضو بلجنة تحكيم مسابقة خاصة للجمال بالولايات المتحدة الأمريكية.

باتت أول "عضو هيئة تحكيم"، بالمسابقة التمهيدية لاختيار ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية للكون، وهي في الـ 19 من عمرها.

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