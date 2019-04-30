صور| ياسمين عبدالعزيز في الجيم.. ومتابعة: "أحلويتي.. قطعوا الرجالة يا اوختي"

تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز على التواصل مع معجبيها، يوميا عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ياسمين صورة جديدة لها داخل إحدى الصالات الرياضية، وهي تستعرض رشاقتها خلال التمرين، حيث تعد من الفنانات المواظبات على أداء الرياضة للمحافظة على رشاقتها وجمالها.

وظهرت ياسمين خلال الصورة السيلفي التي التقطها لنفسها أمام مرآة الجيم، مرتدية ملابس رياضية سوداء، و"كاب" باللون أحمر.

وأرفقت "ياسمين" تعليقًا على الصورة قائلةً:" صباح الفل والياسمين".

حظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، التي تجاوزت الـ20 ألف إعجاب في أقل من 30 دقيقة، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "خدي قلبي أنا مش عايزو خلاص، صباح القمر والياسمين".

وأضافت أخرى مشيدة بجمالها: "عسل يا ياسمينا احلونا اكتر ما احنا حلوين قطعوا الرجالة يا اوختى"، فيما قالت آخرى: "ماشاء الله رجعتي آنسة تاني".

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وبدأت "ياسمين" في مشاركة متابعيها بالعديد من المواد المصورة لها في الجيم، منذ إعلان انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة.

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت في بيان رسمي، موضحة أنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وتزوجت ياسمين من حلاوة عام 2001، كزوجة ثانية، ورُزقت منه بطفل وطفلة "ياسمين- وسيف الدين"، حيث كان متزوجًا من امرأة أخرى خارج الوسط الفني، ولديهما 4 أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية.

وتواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسها الجديد "الملكة" استعدادا لطرحه في الموسم الرمضاني المقبل، حيث تبتعد ياسمين هذا العام عن الكوميديا حيث تظهر في شخصية مهندسة تتعرض لكثير من المواقف، ومتزوجة من ضابط شرطة ولديها ولد وبنت خلال الأحداث، وتدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي مشوق وتبحث عن الحقائق.

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